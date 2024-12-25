Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

İstanbul'da Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak İçin Yeni Protokol İmzalandı

İstanbul'da Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak İçin Yeni Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği ve Petrol Ofisi arasında imzalanan yeni protokol ile 'Spor Şehri İstanbul' projesi kapsamında lisanslı sporcu sayısının artırılması ve spor faaliyetlerinin çoğaltılması hedefleniyor. Vali Gül, amacın 1 milyon lisanslı öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül ve Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu arasında "Okul Spor Kulüpleri Ligi Reklam ve Sponsorluk Protokolü" imzalandı. İstanbul'da lisanslı sporcu sayısını artırmak, spor faaliyetleri aracılığını çoğaltmak amacıyla yapılan "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında imzalanan protokol hakkında konuşan Vali Gül, "Geldiğimiz noktada 104 olan spor okulu sayımız 2 bin 738'e çıktı. 2 bin olan lisanslı öğrenci sayımızda bugün itibariyle 404 bin 700'e ulaşmış oldu. Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır" dedi.

İstanbul'da lisanslı sporcu sayısını artırmak, spor faaliyetleri aracılığı ile gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak ve milli seviyede başarılı sporcu yetiştirmek için "Spor Şehri İstanbul Projesi" kapsamında kurulan "Okul Spor Kulüpleri" kurulmuştu. İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi Grubu arasında geçen yıl "Okul Spor Kulüpleri Ligi Reklam ve Sponsorluk Protokolü" imzalanarak 2023-2024 sezonu gerçekleştirilmişti. Yeni sezon için İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi Grubu tekrar protokol imzaladı. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen imza törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu katıldı.

"Bizler bu çocukların iyi yetişmesini istiyoruz"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin annesi, babası kendi çocuklarının yetişmesini istiyor. Bizler bu çocukların iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun için emek harcamamız gerekiyor. Okullarımızın tamamında spor kulüpleri kuruldu. Bununla şunu amaçlıyoruz; hiç şüphesiz sporun tabana yayılması, spor alt yapısının gelişmesi çok kıymetli. Ama daha kıymetli olan daha değerli olan çocuklarımızın bağımlılıktan uzak durmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır"

Amaçlanan lisanslı öğrenci sayısından bahseden Vali Gül, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, obeziteden kurtulmaları ve buna benzer beden ve ruhen sağlıklı olabilmeleri için 7'den 70'e herkesin spor yapmasını istiyoruz. Geldiğimiz noktada 104 olan spor okulu sayımız 2 bin 738'e çıktı. 2 bin olan lisanslı öğrenci sayımızda bugün itibariyle 404 bin 700'e ulaşmış oldu. Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır. Okul spor kulüpleri sayısında ve okullarımızda spor kulüplerimiz oluştu. Buradaki hedefimize yüzde yüz varmış olduk" diye konuştu.

"Geçen yıllarda yüzlü rakamlarda olan sayımız 2 bin 700'e ulaştı"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Sayın Valimizin öncülüğünde ikincisini gerçekleştireceğimiz Petrol Ofisi Spor Birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lisedeki bütün öğrencilerimize bir karşılaşmayı takım olarak çekilebilecekleri değil de sene boyu spor yapabilecekleri ve buradaki en önemli hususta çocuk yaşta bu yetenekleri keşfetmek ilerleyen dönemlerde geliştirmek için ortam hazırlamalarına 2 bin 700'den fazla İstanbul'da spor kulübümüz vardı. Bu geçen yıllarda yüzlü rakamlarda olan sayımız 2 bin 700'e ulaştı. Futboldan santranca, basketboldan voleybola çeşitli bütün spor dallarında ilkokul çağlarından başlayarak sporcularımız yetişiyor" dedi.

"Spor yapan öğrenci sayısı gerçekten hepimize bir ufuk açtı"

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Geçtiğimiz yıl sizlerin önderliğinde tüm ekibin gayretiyle gerçekten inanılmaz gurur duyduğumuz, örnek olacak bir proje geliştirildi. Spor kulüpleri belki 20 kat 30 kat arttı. Spor yapan öğrenci sayısı gerçekten hepimize bir ufuk açtı. Bu projeyi ben sadece görevim itibariyle dikkate almıyorum: aynı zamanda bir baba bir vatandaş olarak çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
img

"Sezonu kapattı" denilen Icardi'den haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.