İstanbul'da Koşu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Güncelleme:
12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında Çırağan Caddesi ve Muallim Naci Caddesi de bulunuyor. Alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
