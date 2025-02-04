AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Netanyahu'nun kirli planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

İstanbul'da Gübre Satışları Üzerinde Eş Zamanlı Denetimler Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre satışının yoğunlaştığı bu dönemde Çatalca'daki satış noktalarını denetleyerek güvenlik ve kalite kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, depolama koşulları, güvenlik önlemleri ve satış belgeleri kontrol edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar dönemi öncesi gübre satışının ve kullanımının yoğunlaşması nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimler çerçevesinde Çatalca'da gübre satış noktalarında da denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği kapsamında Çatalca'da gübre satışı yapılan noktalara denetimler gerçekleştirdi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ülker'de katıldı. Denetimlerde gübre satışı yapılan noktalarda, havalandırma sistemleri, gübrelerin istiflenme şekilleri, yangın tüpleri, sigara kullanılmaz tabelaları, gübre üzerindeki barkot ve satış sertifikaları kontrol edildi.

Denetimler sonrasında bir açıklama yapan şube müdürü Ahmet Ülker ülke genelinde bütün il ve ilçelerde eş zamanlı olarak denetim yapıldığını ifade ederek, "Bakanımızın bu talimatı verme sebebi gerek sonbahar gerek ilkbahar ekim zamanlarında yoğun bir gübre satışı söz konusu. Biz bu denetimleri 365 gün boyunca yapıyoruz. İhbar alınca da değerlendiriyoruz. Ama sonbahar ve ilkbahar zamanlarında yoğun ekim olduğu zamanlarda bir şekilde tohumların toprakla buluştuğu zamanlarda sahtecilik, taklit gibi durumların olmaması için seferberlik düşüncesiyle böyle bir çalışma başlatıldı" dedi.

Ülker, denetimlerde dikkat edilen hususları da sıralayarak, "Denetimlerde, depolarda yığın yüksekliğinden tutunda, rutubetli ortamlarda mı değil mi ' Havalandırma yapılıyor mu ' yangın tüpü, hatta sigara içilmez levhaları var mı buna bile dikkat ediyoruz. Bu arada el terminalleri sistemiyle de daha pratik şekilde gübrenin üretiminden ithalatında dağıtıcıya varıncaya hatta son kullanıcıya varıncaya kadar bütün bu yol haritasını izleyebiliyoruz. Bu sistemleri kullanıyoruz. Bununla beraber hatta nitratlı gübrelerde mesela 2017 yılından beri çok yoğun takibimiz var. El yapımı patlayıcılarda kullanılan bir takım kimyasallar var. Bunları da önlemek adına biz bu izlenebilirliği sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Partili meclis üyesinin tavrı Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
img

Schengen başvuruları için sürpriz adım
img

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.