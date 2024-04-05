İstanbul'da Bayram Tatili Öncesi Araç Trafiği Başladı

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı. Saat 17.50 itibariyle ise kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçülürken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili öncesi E-5 karayolu Halıcıoğlu ve Basın Ekspres Mevkii'nde trafik yoğunluğu başladı. Yarından itibaren başlayan Ramazan Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden yola çıktı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması beklenirken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. - İSTANBUL