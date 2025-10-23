İstanbul Boğazı'nda Amatör Balıkçılar Görsel Şölen Sunuyor

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde amatör balıkçılar, kıyıya yakın dizilmiş teknelerinde balık avlayarak rızıklarını arıyor. Yeniköy'den Rumeli Hisarı önlerine kadar uzanan teknelerin oluşturduğu görsel şölen, havadan görüntüleme ile gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
