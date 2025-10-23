İstanbul Boğazı'nda Amatör Balıkçılar Görsel Şölen Sunuyor

İstanbul Boğazı'nda sabah erken saatlerinden itibaren tespih tanesi gibi kıyıya yakın dizilmiş teknelerde amatör balıkçılar balık avı yaparak rızıklarını arıyor. Yeniköy'den Rumeli Hisarı önlerine kadar eşsiz Boğaz manzarasıyla birleşen teknelerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda sabah erken saatlerinde amatör balıkçılar teknelerle balık avına çıktı. Yeniköy'den Rumeli Hisarı önlerine kadar kıyıya yakın bölgede adeta tespih tanesi gibi dizilen tekneler ile balık avı yaparak rızıklarını arıyor. Boğaz manzarasıyla birleşen teknelerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi. - İSTANBUL