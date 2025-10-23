İstanbul Boğazı'nda Amatör Balıkçılar Görsel Şölen Sunuyor
İstanbul Boğazı'nda sabah erken saatlerinden itibaren tespih tanesi gibi kıyıya yakın dizilmiş teknelerde amatör balıkçılar balık avı yaparak rızıklarını arıyor. Yeniköy'den Rumeli Hisarı önlerine kadar eşsiz Boğaz manzarasıyla birleşen teknelerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel