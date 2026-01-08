Haberler

Beyoğlu'nda esnaftan su baskınlarına karşı kum torbalı önlem

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, esnafı su birikintileriyle mücadele etmeye zorladı. Dükkan önlerindeki su birikintilerini temizlemeye çalışan esnaf, kum torbalarıyla su baskınlarına karşı önlem almakta. Vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İstanbul Beyoğlu'nda fırtınayla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Bölgedeki esnaf ise bir yandan dükkanlarının önündeki su birikintilerini temizlemek için büyük çaba sarf etti, diğer yandan su baskınlarına karşı kum torbalarıyla önlem aldı. Bir esnaf ise rögar kapağını açarak suyun tahliyesini sağladı.

İstanbul Beyoğlu'nda lodosla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, yağmuru hesaba katmayanlar ise ıslandı. Bir vatandaşın ise yağmurdan çanta yardımıyla korunmaya çalıştığı görüldü. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise yağışın şiddetiyle yolda ilerlemekte zorlandı.

Esnaf kum torbalarıyla önlem aldı, bir kişi rögar kapağını açtı

Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki esnaf ise dükkanlarının önündeki su birikintilerini temizlemeye çalıştı. Yağmurun altında sırılsıklam olan esnaf bir yandan da kum torbalarını kapılarını kapının önüne koyarak su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı esnafın ise göle dönen yolları ise fırça yardımıyla süpürmeye çalıştıkları görüldü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan sıva dökülürken, dükkanın önündeki ürünler ise yere savruldu. Oradaki esnaf ise "Sıvılar düşüyor sıvalar bina yıkılıyor" dedi.

Rögar kapağını açan bir esnaf ise göle dönen yolda yüzen metal kutuları tutarak, suyun akıp gitmesini sağladı. - İSTANBUL

