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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yükseliyor

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Geçen haftayı yağışlı geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,62'ye yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranında artış yaşandı ve önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi bekleniyor.

- İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 40'a dayandı

İstanbul'daki yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yüzde 39.62 oldu

İSTANBUL - Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. İSKİ'nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

Mega kentin barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:

"Alibey Barajı; yüzde 50,89

Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05

Darlık Barajı; yüzde 56,86

Elmalı Barajı; yüzde 88,38

Istrancalar Barajı; yüzde 40,47

Kazandere Barajı; yüzde 13,53

Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08

Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08

Terkos Barajı; yüzde 23,67

Ömerli Barajı; yüzde 64,4"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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