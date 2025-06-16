Isparta'da Sazangiller ve Kerevit Av Yasağı Sona Erdi

Isparta'da sazangiller ve kerevit av yasağı bugün itibarıyla sona ererken, sezon boyunca yapılan denetimlerde 342 kontrol faaliyeti gerçekleştirilip, kurallara uymayan 8 kişiye toplam 205 bin TL ceza kesildi.

Isparta'da 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında uygulanan sazangiller ve kerevit av yasağı bugün itibarıyla sona erdi. Sazangiller için 15 Mart–15 Haziran 2025, kerevit için ise 15 Kasım 2024–15 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan av yasakları süresince, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. Başta Eğirdir Gölü olmak üzere, Beyşehir Gölü ve Karacaören Baraj göllerinde bulunan 7 avlak sahasında toplam 233 denetim yapılırken, il genelindeki balık satış yerleri ve pazar yerlerinde de 109 denetim gerçekleştirildi. Böylece toplamda 342 kontrol faaliyeti yürütüldü.

Av yasağı boyunca toplam 205 bin lira ceza işlem uygulandı

Denetimlerde 11 bin 310 metre uzatma ağı, 1 adet serpme ağ, 4 adet ığrıp, 1 adet zıpkın ele geçirilirken, 850 adet canlı sazan balığı avlandığı suya geri bırakıldı, 200 kilogram tüketimi sakıncalı sazan balığı ise imha edildi. Av yasağına uymadığı tespit edilen toplam 8 kişiye ise 205 bin 424 TL idari para cezası uygulandı.

Kerevit avcılığında dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı

Yetkililer, kerevit avcılığı sırasında her türlü yem kullanımının, erkek-dişi ayrımı yapılmasının, 10 santimden küçük kerevitlerin avlanmasının, belirlenen alanlar dışında karaya çıkarılmasının ve menşe belgesiz nakil ya da satışının yasak olduğunu yeniden hatırlattı. Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılara bol kazançlı, kurallara uygun bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunuldu. - ISPARTA