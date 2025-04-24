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İspanya Hükümeti, İsrail'den Mühimmat Alımını İptal Etti

İspanya Hükümeti, İsrail'den Mühimmat Alımını İptal Etti
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İspanya hükümeti, Filistin'e destek amacıyla İsrail'den yapılan mühimmat alımını tek taraflı olarak iptal etti. İçişleri Bakanlığı, 6,6 milyon Euro değerindaki sözleşmeyi duyurdu.

İspanya hükümeti, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etti.

İsrail'in Filistin saldırılarını uzun süredir eleştiren ve Filistin'i devlet olarak 28 Mayıs'ta resmen tanıyan İspanya hükümeti, İsrail'den mermi alımını tek taraflı iptal kararı aldığını duyurdu. Adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı bugün yaptığı açıklamada, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayında Guardian LTD İsrail'den 15 milyondan fazla 9 mm'lik mermi satın almak için 6,6 milyon Euro (7,53 milyon dolar) değerindeki bir sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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