İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı Alanya'da Gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi iş birliğinde düzenlenen İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üyelerimizin ve iş insanlarımızın güncel devlet teşviklerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İş insanlarımızın mevcut desteklerden faydalanması için bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Bugün de İŞKUR aracılığıyla böyle bir toplantıda iş insanlarımız ile bir araya geldik. İş birliği ve katkılarından dolayı İŞKUR Alanya Müdürümüz Selami Harman'a çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki süreçte de bu tür toplantılara devam edip, iş insanlarımız ve üyelerimizi bilgilendireceğiz."

İŞKUR Alanya Müdürü Selami Harman ise ALTSO iş birliğiyle toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetimine teşekkür etti. Müdür Harman ayrıca, iş adamlarını sigortasız eleman çalıştırmamaları konusunda uyarıp, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma sürelerine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi Kurum Hizmetleri İş ve Meslek Danışmanı Sabahattin Kayaalp tarafından İşbaşı Eğitim Programı, NİYEP (Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı), KİPAP (Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi) ve Pasif İşgücü Programları konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktarılıp, gelen sorular yanıtlandı. Toplantıya, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve çok sayıda kişi katıldı.