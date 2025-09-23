Haberler

İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı Alanya'da Gerçekleştirildi

İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı Alanya'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında iş insanlarına güncel devlet teşvikleri hakkında bilgi verildi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, iş insanlarının mevcut desteklerden faydalanmasını önemsiyor.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi iş birliğinde düzenlenen İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üyelerimizin ve iş insanlarımızın güncel devlet teşviklerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İş insanlarımızın mevcut desteklerden faydalanması için bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Bugün de İŞKUR aracılığıyla böyle bir toplantıda iş insanlarımız ile bir araya geldik. İş birliği ve katkılarından dolayı İŞKUR Alanya Müdürümüz Selami Harman'a çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki süreçte de bu tür toplantılara devam edip, iş insanlarımız ve üyelerimizi bilgilendireceğiz."

İŞKUR Alanya Müdürü Selami Harman ise ALTSO iş birliğiyle toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetimine teşekkür etti. Müdür Harman ayrıca, iş adamlarını sigortasız eleman çalıştırmamaları konusunda uyarıp, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma sürelerine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi Kurum Hizmetleri İş ve Meslek Danışmanı Sabahattin Kayaalp tarafından İşbaşı Eğitim Programı, NİYEP (Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı), KİPAP (Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi) ve Pasif İşgücü Programları konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktarılıp, gelen sorular yanıtlandı. Toplantıya, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve çok sayıda kişi katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor

"İçim yanarak söylüyorum, hangi vicdan buna sessiz kalabilir?"
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Yağış geliyor, sıcaklıklar dip yapacak! Günü bile belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.