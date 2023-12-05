İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü görevini Ferhat Sarıçam'a devretti

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Çalış, düzenlenen törenle görevini Ferhat Sarıçam'a devretti.

İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne yüksek mühendis Ferhat Sarıçam atandı. 2020 yılında Coşkun Güven'in Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanmasından sonra vekaleten İl Müdürlüğü yapan Mustafa Çalış, düzenlenen programla görevi Sarıçam' devretti. Çalış'a çiçek takdiminde bulunan Sarıçam, bugüne kadar olan çalışmalarından ve katkilarından dolayı teşekkür edip, kendisinin bilgi ve birikiminden faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalış da Sarıçam'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sarıçam, son olarak Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde, üniversite-sanayi işbirliği sorumlusu, doktora sonrası araştırma programı sorumlusu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile üniversite arasında bilgi akışını sağlamak amacıyla kurulan proje takip sistemi sorumlusu ve kamu diplomasisi irtibat kişisi olarak görevlerinde bulunmuştu. - KARABÜK