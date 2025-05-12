Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

İşitme Engelliler Basketbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Kocaeli ve İstanbul temsilcilerinin şampiyonlukları ile tamamlandı. Şampiyon takımlara ödüllerinin verildiği törende, Yozgat Valisi başarı dileklerinde bulundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 7 takımın katıldığı erkekler kategorisinde Kocaeli, 3 takımın mücadele ettiği kadınlarda ise İstanbul temsilcisi şampiyonluk turunu atan taraf oldu.

Yozgat'ta üç gün devan eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası erkeklerde; İstanbul SSK, Bafra İESK, Uşak İESK, Ankara Anadolu SSK, İstanbul Anadolu SSK, Denizli İESK, Kocaeli İESK takımları mücadele etti. Rakiplerini yenen Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü (İESK) şampiyon oldu.

İstanbul Sessizler SK, Denizli İESK, Bursa Yıldırım'ın mücadele verdiği kadınlarda ise kupayı İstanbul Sessizler Spor Kulübü kaldırdı.

Sporculara madalyaları ve takımlara kupaları törenle verildi. Kupasını alan takımların sessiz sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kupa töreni sonrasında yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İşitme engelliler basketbol turnuvasını tamamlamış olduk. Hem takımlarımızı hem gençlerimizi ilimizde ağırlamanın gururu ve onuruyla ben emek veren kıymetli başkanımıza ve arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum, şampiyonlarımız da kutluyorum. Aslında onlar hepimizin şampiyonları. İnşallah yakın zamanda buradaki takımlar içerisinde yer alan arkadaşlarımız olimpiyatlara da katılacaklar. Yozgat'tan kendilerine olimpiyatlarda başarılar diliyorum, al bayrağımızı orada dalgalanacaklar, bizleri temsil edecekler. Diğer federasyonlarımızı da Yozgat'a davet ediyoruz. Onlar geldiler, Türkiye'nin tam ortasında yiğitler şehri Yozgat'ta yarıştılar, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de, Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar için hazırlandıklarını belirterek, "Şu anda hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Bugün itibariyle Basketbol Türkiye Şampiyonası'nı da bitirmiş bulunmaktayız, bayan ve erkeklerde bitirdik. Bayanlar takımında 15-26 Kasım inşallah ülkemizi, vatanımızı devletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecekler. Gelecekte İstiklal Marşı'nı ülkemizde, devletimize, bayrağımızı göklere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.