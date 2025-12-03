Vali Aksoy, işitme engelli genç girişimci kadının açtığı işletmede sabah kahvesini içti

Haberler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle işitme engelli genç girişimci Hande Hanife Güler'i ziyaret ederek, 450 bin lira destekle açtığı kafede sabah kahvesini içti. Güler, aile desteğiyle dükkanını açma cesareti bulduğunu ve müşterilerinin memnun olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sağlanan destekle kendi işletmesini açan işitme engelli genç girişimci kadın Hande Hanife Güler'i ziyaret ederek, sabah kahvesini hizmete giren kafede içti.

Eskişehir'de yaşayan işitme engelli Hande Hanife Güler, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgedeki Paşa Mahallesi Fırın Sokak üzerinde, hayalindeki kafeyi 450 bin lira destek alarak açma fırsatı yakaladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hande Hanife Güler'in ziyaret etti. Güler ile uzun uzun sohbet eden Aksoy, başarısından ve cesaretinden dolayı kendisini tebrik ederek genç girişimcinin kafesinde sabah kahvesini yudumladı.

"450 bin lira destek ile işletmemiz faaliyete geçti"

Konuyla alakalı konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Engellilere yönelik program kapsamında İŞKUR'dan destek alarak iş yerini açan bir işletmemizi bugün ziyaret ettik. Sizlerin de yakından gördüğü üzere bu işletme yaklaşık altı aydır faaliyettedir. Yaklaşık olarak 450 bin lira civarında bir destekle bu işletmemiz faaliyete geçti. İşletme sahibimize çok teşekkür ediyorum. Bu cesareti göstermesi oldukça önemlidir. Hem bu anlamda Eskişehir'e yeni bir işletme kazandırdı hem de kendi ayaklarının üzerinde durarak yaşam mücadelesini veriyor. Diğer engellilerimize de örnek oluşturması bakımından oldukça kıymetli. Kendisine destek veren başta babası olmak üzere ailesine teşekkür ediyorum. Engellilerimizin ekonomik yaşamda, sosyal yaşamda ve kültürel yaşamda daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Son üç yıl içerisinde Eskişehir'de engellilere yönelik olarak İŞKUR tarafından dokuz proje desteklendi. Bu işletme de o projelerden biridir. Kendisini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm engellilerimizin bu özel gününü kutluyor ve farkındalığın yaygınlaşması adına bir katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

"Dükkanımı açma cesareti buldum"

Vali Aksoy'un ziyaretinden onur duyduğunu belirten girişimci Hande Hanife Güler ise şunları söyledi:

"Çok mutluyum! Müşterilerim memnun. Her şeye ailemin desteğiyle başladım. İl Müdürüm Hatice Hanım'a çok teşekkür ederim. Onun desteği sayesinde dükkanımı açma cesareti buldum. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler, sağ olun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
