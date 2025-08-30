İş Adamı Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İş Adamı Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ankara'da bir trafik kazasında yaşamını yitiren Erçimsan Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yücelik'in cenazesine ailesi, iş dünyasından isimler ve AK Parti Genel Başkan Vekili katıldı.

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde 06 GT 0004 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçiren Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik (46) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yücelik'in naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına iş adamının ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş adamları ve sevenleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
