İş Adamı Fatih Yücelik Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde 06 GT 0004 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçiren Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik (46) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yücelik'in naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına iş adamının ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş adamları ve sevenleri katıldı. - ANKARA