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İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan İki Yabancı Tankere El Koydu

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İran, Basra Körfezi’nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan 'Star 1' ve 'Vintag' adlı iki yabancı petrol tankerine el koydu. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İran, Basra Körfezi'nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan "Star 1" ve "Vintag" adlı yabancı petrol tankerlerine el koyarken, olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı.

İran'da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen iki yabancı petrol tankerine operasyon düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı 'Star 1' ve 'Vintag' adlı 2 yabancı petrol tankerine el konuldu. Organize şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Tankerler hakkında bilgi verilmedi

Açıklamada, el konulan petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğu, varış noktaları ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, gemilerin istihbarat operasyonuyla tespit edildiği ve yargı makamlarıyla yapılan koordinasyonun ardından yakıtın boşaltılması için Buşehr limanına götürüleceği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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