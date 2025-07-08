İpsala Gümrük Kapısı'na 4 Yeni Peron

İpsala Gümrük Kapısı'na 4 Yeni Peron
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Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'nda, Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcuların işlemleri için 4 yeni pasaport kontrol peronu konuldu. Bu uygulama, yoğun dönemlerdeki beklemeleri azaltmayı ve gurbetçilerin geçişlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'nda, Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla 4 yeni peron konuldu.

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Türkiye'ye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu tamamlayabilmeleri için giriş tarafında 4 yeni pasaport kontrol peronları konuldu. Uygulamayla özellikle yoğun dönemlerde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesi hedeflenirken, gurbetçilerin geçişlerinin de daha hızlı olması planlanıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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