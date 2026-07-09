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İngiltere ve Norveç Başbakanından Ankara'da Dünya Kupası buluşması

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Liderler, maçla ilgili esprili diyaloglar kurup milli takım formaları giyerek poz verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Strarmer ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dünya Kupası maçı öncesinde İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde buluştu.

Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere ve Norveç'in eşleşmesinin ardından iki ülke Başbakanı Ankara'da bir araya geldi. Pazar günü oynanacak maç öncesinde samimi görüntüler veren iki lider kameraların karşına geçti. Maç hakkında değerlendirmede bulunan Store, ""Her şeyden önce, biliyorsunuz Başbakan, 45 yıl önce Norveç, elemelerde İngiltere ile oynamıştı ve biz kazanmıştık. Radyo yorumcusu da şöyle demişti: 'Maggie Thatcher, beni duyabiliyor musun? Çocukların fena dayak yedi" ifadelerini kullandı.

Starmer ise Dünya Kupasının kendi partileri döneminde kazandıklarını hatırlatarak, "Evet ama hesaba katmadığın bir şey var; İngiltere Dünya Kupası'nı sadece 1966'da, İşçi Partisi hükümeti döneminde kazandı. Yani o dönem bizim dönemimizdi" dedi.

Bunun üzerine Store "Bekleyelim ve görelim. Harika bir maç olacak" derken kendi milli takım formalarını giyen liderler kameralara poz verdi.

(MEA- - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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