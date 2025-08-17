İnegöl'de Çiftçi Patateslerini Ücretsiz Dağıttı

İnegöl'de Çiftçi Patateslerini Ücretsiz Dağıttı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, maliyetini karşılayamadığı için hasat yapmaktan vazgeçerek, patates tarlasını vatandaşlara açtı. Yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren patatesleri toplamak için tarlaya akın etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, patates tarlasındaki ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

İnegöl'ün Alibeyköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine ekim yapan çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti. Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, emeklerinin boşa gitmemesi adına tarlasını vatandaşlara açtı.

Durumu duyan yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelerek patatesleri kendi elleriyle topladı. Ücretsiz dağıtım büyük ilgi görürken, vatandaşlar çiftçiye teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
