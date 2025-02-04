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Ilgaz Dağı'ndaki Telesiyej Geçici Olarak Kapandı

Ilgaz Dağı'ndaki Telesiyej Geçici Olarak Kapandı
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Kastamonu-Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki Türkiye Kayak Federasyonu'na ait telesiyej, evrak eksikleri nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldı. Denetimlerin devam ettiği belirtiliyor.

Kastamonu- Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nda, Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisteki telesiyej, evraklarında eksiklik sebebiyle geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları bakımından Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı Milli Parkında kullanımda olan telesiyej ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisdeki telesiyejde evraklarında eksiklikler tespit edildi. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından telesiyej kullanıma kapatılarak, eksikliklerin giderilmesi için Türkiye Kayak federasyonuna süre tanındı. Telesiyejdeki eksikliklerin giderilmesinin ardından tekrar kullanıma açılacağı öğrenildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgaz-2 Yurdun Tepe Kayak Merkezinde bulunan telesiyejin ise kullanıma açık olduğu belirtildi.

Öte yandan, Türkiye genelinde telesiyejlerle ilgili denetimlerin devam ettiği ve uygunsuzluk tespit edilen yerlerin kullanıma izin verilmeyeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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