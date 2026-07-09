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Erdoğan'dan Karadağ Başbakanı'na kabul

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabulünde Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabulünde Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde ele alınan konulara ilişkin açıklama yayımlayan İletişim Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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