Ağrı Badminton Takımı Türkiye Üçüncülüğüyle Gururlandırdı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü olan Ağrı Badminton Takımı'nı makamında kabul etti.

Mersin'de organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanından güçlü ekiplerin katıldığı turnuvada Ağrı'yı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri, kazandıkları üçüncülük kupasıyla birlikte İl Müdürü Ahmet Çelebi'yi ziyaret etti.

"Gençlerimizin Başarısı Göğsümüzü Kabarttı"

Sporcuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederek ödüllendiren İl Müdürü Ahmet Çelebi, kazanılan bu başarının Ağrı sporu için çok değerli olduğunu vurguladı. Çelebi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'de düzenlenen ANALİG Badminton Türkiye Finalleri'nde zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olan ve ilimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bu başarısı, planlı çalışmanın ve azmin bir sonucudur. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin bu tarz ulusal başarılarla taçlanması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, onları yetiştiren antrenörlerimize ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kadro gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaktır."

Hedef Gelecek Yıl Türkiye Şampiyonluğu

Ziyaretin sonunda başarılarından dolayı sporculara ve antrenörlerine çeşitli hediyeler takdim eden İl Müdürü Ahmet Çelebi, takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı