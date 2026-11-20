Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, İki Teker Bisiklet Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, master ve genç sporcuları makamında ağırladı.

Ziyarette, Aydın'daki sportif faaliyetlere ve özellikle bisiklet sporuna sağlanan desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür eden kulüp temsilcileri, bisiklet branşında elde edilen başarıların yanı sıra genç sporcuların yetişmesinde kurumsal desteğin önemini vurguladı. İl Müdürü Yığmatepe, Aydın'da sporun tüm branşlarda gelişmesi ve sporcuların desteklenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bisiklet branşında yükselen başarı grafiğini yakından takip ettiklerini ve İki Teker Bisiklet Kulübünün çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Ziyaret sonunda İki Teker Bisiklet Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım tarafından İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye kulüp adına teşekkür plaketi takdim etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, "Aydın'da sporun her dalına desteklemelerimiz ve sporun gelişimine katkı sunan kulüplerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı