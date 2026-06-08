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Ikby'den Dem Parti'ye Ziyaret

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Erbil, Dohuk ve Soran valileri ile Barzani Vakfı yöneticileri, Van'da DEM Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek kültürel ve ekonomik ilişkileri görüştü.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil, Dohuk ve Soran Valileri ile Barzani Vakfı yöneticileri, DEM Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Duhok Valisi Ali Tatar, Soran Valisi Halgord Şeyh Necib, Barzani Vakfı Başkan Yardımcı İbrahim Semin ile IKBY Turizm Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Heyeti, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt ile Van Milletvekilleri Mahmut Dindar ve Gülderen Varlı ile çok sayıda parti yöneticisi karşıladı.

Ziyarette, Van ile IKBY arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Kaynak: ANKA
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