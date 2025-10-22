Haberler

İGA İstanbul Havalimanı ve Sydney Havalimanı Kardeş Oldu

İGA İstanbul Havalimanı ve Sydney Havalimanı Kardeş Oldu
İGA İstanbul Havalimanı, Avustralya'nın Sydney Havalimanı ile 'Kardeş Havalimanı Anlaşması' imzalayarak stratejik iş birliğini güçlendirdi. Anlaşma ile yolcu ve kargo trafiğinin artırılması, hava hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

İga İstanbul Havalimanı stratejik iş birliğini güçlendirmek adına Avusturalya'nın Sydney Havalimanı ile "Kardeş Havalimanı Anlaşması" imzaladı.

İga İstanbul Havalimanı, Avustralya'daki Sydney Havalimanı (SYD) ile "Kardeş Havalimanı Anlaşması" imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde iki havalimanı arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmak, hava hizmetlerini geliştirmek ve destinasyon tanıtım faaliyetlerini ortaklaşa yürütmek amacıyla hayata geçirileceği ve rota geliştirme, karşılıklı destinasyon tanıtımı ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda birlikte çalışılacağı duyuruldu. Bu yeni iş birliğini havalimanındaki hizmetleri geliştirmenin yanı sıra Türkiye'nin turistik, ticari ve kültürel gelişmişliğine de katkı sağlamaya devam eden bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

İş birliği çerçevesinde; yıllık düzeyde yönetim toplantıları ve gerektiğinde atölye çalışmaları veya seminerler düzenleneceği ifade edilirken tarafların ticari açıdan hassas olmayan verileri ve en iyi uygulamaları paylaşarak bilgi alışverişinde bulunacağı kaydedildi. Yanı sıra yeni ve ek hava hizmetlerinin geliştirilmesi teşvik edileceği ve ortak pazarlama ile tanıtım faaliyetleriyle İstanbul ve Sydney destinasyonlarının bilinirliği artırılacağı açıklandı.

"10. Anlaşma olarak kayıtlara geçti"

Sydney Havalimanı ile yapılan bu iş birliğiyle, İGA İstanbul Havalimanı'nın, Haziran ayında Amerika'daki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı (CDA) ile imzaladığı "Kardeş Havalimanı" anlaşmasının ardından bu kapsamdaki 10. iş birliği olarak kayıtlara geçti. Sydney ve Chicago Havalimanlarının yanı sıra Güney Kore'den Incheon Uluslararası Havalimanı, Çin'den Capital Airports Holding, Shanghai Airport Authority ve Sichuan Provincial Airport Group, Danimarka'dan Kopenhag Havalimanı, Tayland'dan Airports of Thailand ve Vietnam'dan Airports Corporation of Vietnam ile "Kardeş Havalimanı" anlaşmaları bulunuyor. - İSTANBUL

