Bakan Çiftçi, Adilcevaz'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

Çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Bakan Çiftçi, Adilcevaz'ın kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Görev yaptığımız dönem boyunca burada çok güzel dostluklar kurduk. Yıllar sonra yeniden Adilcevaz'da bulunmak benim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Tarihi Ertuğrul Camii maketi Adilcevaz Kaymakamı tarafından Bakan Çiftçi'ye hediye edildi. İlçe sakinleri de Bakan Musta Çiftçi'nin görev yaptığı dönemde halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediğini belirterek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program kapsamında çeşitli kurumları da ziyaret eden Çiftçi, ilçedeki gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BİTLİS

