İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca vize, vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel