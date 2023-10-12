İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca vize, vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. - İSTANBUL