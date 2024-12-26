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Hüseyin Çelik Yeniden İstanbul AFSİAD Başkanı Seçildi

Hüseyin Çelik Yeniden İstanbul AFSİAD Başkanı Seçildi
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İstanbul AFSİAD Olağan Genel Kurulu'nda Hüseyin Çelik, üyelerin tam desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Çelik, gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkıda bulunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

İstanbul AFSİAD Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda, üyelerin tam desteğini alan Hüseyin Çelik, yeniden İstanbul AFSİAD Başkanı seçildi.

İstanbul Afyonkarahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (AFSİAD) Genel Kurulu, Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda, üyelerin tam desteğini alan Hüseyin Çelik, yeniden İstanbul AFSİAD Başkanı seçildi.

Başkan Hüseyin Çelik, teşekkür konuşmasında, görevi devraldıkları üç yıl boyunca Afyonkarahisar'ın kalkınması ve Afyonkarahisarlı gençlerin desteklenmesi konularına öncelik verdiklerini ifade etti. Çelik, "Afyonkarahisar protokolü ile güçlü bir iletişim ağı kurarak, yerli ve yabancı yatırımcıları şehrimize kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Afyonkarahisarlı üniversite öğrencileri için burs desteğinden hediye çeklerine, sosyal etkinliklerden kültürel gezilere kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelik, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda, yeni dönemde İstanbul AFSİAD'ın hayata geçireceği projeler ve iş birliği planları heyecanla karşılandı. Başkan Hüseyin Çelik, üyelerin desteğiyle derneğin gücünü ve etkisini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'in yönetim listesindeki isimler şöyle: İlyas Seçen, Z. Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, Sait Okur, H. İbrahim Perçinkaya, Selim Tunç, A. Hakan Kule, Süleyman Balıbey ve Sait Özbayrak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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