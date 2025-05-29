Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Akay, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mavi liste ile mevcut başkan Hüseyin Akay ve kırmızı liste ile Ömer Demir yarıştı. Yapılan oylamada sandıklardaki pusulaların sayımının ardından kesin olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Akay, 11 bin 028 oy ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kırmızı liste ile seçime giren Ömer Demir ise 4 bin 382 oy aldı. - KAYSERİ