Hopa'da Dürüstlük Örneği: Fazla Verilen 100 Bin TL İade Edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde bir kişi banka çalışanının hata sonucu kendisine fazladan verdiği 100 bin TL'yi bankaya giderek iade etti.

Olay, Muzaffer Üçüncü adlı bir vatandaşın kendi hesabındaki 100 bin TL'yi almak için Ziraat Bankası Hopa Şubesi'ne başvurmasıyla başladı. Banka yetkilisi, Üçüncü'ye yanlışlıkla 200 bin TL verdi. Parayı saymadan çantasına koyan Üçüncü, döviz almak için gittiği döviz bürosunda paranın fazla olduğunu fark etti. 200 bin TL'nin yanlışlıkla kendisine verildiğini anlayan Üçüncü, hemen bankaya geri döndü ve fazla verilen 100 bin TL'yi geri iade etti. Banka yetkilileri, Üçüncü'nün dürüst davranışını takdirle karşıladı ve teşekkür olarak ona çay ikram etti.

Olayı anlatan Muzaffer Üçüncü, "Hesabımda olan 100 bin TL'yi almak istedim ancak banka bana 200.000 TL verdi. Döviz almak için döviz bürosuna gittiğimde fazla para aldığımı fark ettim. Yüzde yüz doğru olanı yaparak fazla parayı hemen bankaya geri iade ettim. Biz anadan babadan böyle gördük" dedi.

Banka yetkilileri, Üçüncü'nün dürüstlüğüne büyük takdir göstererek "Böyle insanlar hala var" şeklinde konuştu. - ARTVİN