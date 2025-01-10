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Hopa'da Dürüstlük Örneği: Fazla Verilen 100 Bin TL İade Edildi

Hopa'da Dürüstlük Örneği: Fazla Verilen 100 Bin TL İade Edildi
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Artvin'in Hopa ilçesinde bir banka çalışanının hata ile fazladan verdiği 200 bin TL'nin 100 bin TL'sini vatandaş Muzaffer Üçüncü geri iade etti. Banka, Üçüncü'nün dürüst davranışını takdirle karşıladı ve ona çay ikram etti.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir kişi banka çalışanının hata sonucu kendisine fazladan verdiği 100 bin TL'yi bankaya giderek iade etti.

Olay, Muzaffer Üçüncü adlı bir vatandaşın kendi hesabındaki 100 bin TL'yi almak için Ziraat Bankası Hopa Şubesi'ne başvurmasıyla başladı. Banka yetkilisi, Üçüncü'ye yanlışlıkla 200 bin TL verdi. Parayı saymadan çantasına koyan Üçüncü, döviz almak için gittiği döviz bürosunda paranın fazla olduğunu fark etti. 200 bin TL'nin yanlışlıkla kendisine verildiğini anlayan Üçüncü, hemen bankaya geri döndü ve fazla verilen 100 bin TL'yi geri iade etti. Banka yetkilileri, Üçüncü'nün dürüst davranışını takdirle karşıladı ve teşekkür olarak ona çay ikram etti.

Olayı anlatan Muzaffer Üçüncü, "Hesabımda olan 100 bin TL'yi almak istedim ancak banka bana 200.000 TL verdi. Döviz almak için döviz bürosuna gittiğimde fazla para aldığımı fark ettim. Yüzde yüz doğru olanı yaparak fazla parayı hemen bankaya geri iade ettim. Biz anadan babadan böyle gördük" dedi.

Banka yetkilileri, Üçüncü'nün dürüstlüğüne büyük takdir göstererek "Böyle insanlar hala var" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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