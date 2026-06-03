Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Çorum Hitit Üniversitesi bünyesinde düzenlenen "Sağlık, Kültür ve Spor Fest '26" etkinliğinde öğrenciler, gösteriler ve geleneksel oyun ve sporlarla doyasıya eğlendi.

Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sağlık, Kültür ve Spor Fest '26, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personeli, eğlence, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir programda bir araya getirdi. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Yeşil Meydan'da gerçekleştirilen festivalde, kamu kurumları ve öğrenci kulüpleri tarafından çalışmalarının anlatıldığı stanlar açıldı. Öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri festivalde çeşitli sahne gösterileriyle doyasıyla eğlendi. Öğrenciler tarafından dans gösterileri sahnelenirken, geleneksel oyunlar ve yarışmalar renkli anlara sahne oldu.

Etkinliklerinin son bölümünde ise yıl içerisinde üniversite bünyesinde düzenlenen turnuvalarda ve spor müsabakalarında futsal, voleybol, basketbol, atletizm gibi çeşitli kategorilerde dereceye girmeyi başaran öğrenci ve takımlara ödülleri takdim edildi. Üniversite öğrenicilerinin doyasıya eğlendiği ve spor müsabakalarında elde ettikleri başarıların ödüllendirildiği festival, fotoğraf çekimleriyle devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı