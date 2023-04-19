Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti

İtalya'da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan at çevreyoluna çıkarak kısa süreli trafiğin felç olmasına neden oldu.

İtalya'da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan at çevreyoluna çıkarak kısa süreli trafiğin felç olmasına neden oldu.

İtalya'nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevreyoluna çıktı. Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.

Atın Napoli'de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu'ndan kaçtığı bildirildi. - ROMA