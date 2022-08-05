HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde - Haberler

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HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde

HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi.

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HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Elhaman, "2017'den beri çocuğumdan haber alamadım. Oğlumu dağa gönderen HDP ve taraftarlarıdır. O günden beri çocuğumun peşini bırakmadım, bırakmamda. HDP kepengini kapatıp gitti. Çocuklarımızı getirin. Sonuna kadar oğlumdan vazgeçmeyeceğim ve onlardan alacağım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Genel Yerel Güncel Haberler

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