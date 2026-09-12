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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bolu’ya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bolu’ya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Bolu’ya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Bolu'ya geldi. Bakan Şimşek, kentte iş dünyası ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentteki programı kapsamında ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde protokol üyeleri ve iş insanları tarafından karşılanan Şimşek'e çiçek takdim edildi. Valiliğe geçen Bakan Şimşek, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Şimşek, daha sonra Bolu'daki sektör temsilcileri ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirilen dar kapsamlı toplantıya katıldı. Toplantıda kent ekonomisi ve sektörlerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Şimşek'in Valilik programının ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. Şimşek'in kentteki temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Bolu'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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