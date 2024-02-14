Hayvancılıkta sürdürülebilir üretim önemli

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, "Hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretim yapmazsak dışarıya bağımlı oluruz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde hayvansal üretimin stratejik önemine değinildi. Seminerde Prof. Dr. Mustafa Boğa 'Süt Sığırcılığında Stratejik Noktalar', Prof. Dr. Ünal Kılıç ise 'Slaj Yapımı ve Kaba Yemin Önemi' konularında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu yaptığı konuşmada, "Tarım Türkiye'de hayati öneme sahiptir. Tarımı bitkisel ve hayvansal olarak ikiye ayırıyoruz. Hayvansal tarım ise stratejik öneme sahip bir sektör. Devletimizin üreten insanlara daha çok destek vermesi gerekiyor. Kırsal kesimde hayvancılık yapan üreticilere en azından bir asgari ücret maaş vererek üretimi sürdürebilir hale getirmemiz gerekiyor. Eğer sürdürülebilir bir üretim yapmazsak dışarıya bağımlı oluruz ve her ürünü bir adım sonra daha pahalıya almaya başlarız. Bu nedenle öncelikle devletimizin politika belirleyicilerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Türk üreticilerini destekleyerek üretimi içeride yapmamız gerekiyor. Hayvanımız var ve Türkiye'deki hayvanların damızlık değerleri de iyi. Bunlardan iyi verim almamız gerekiyor. Islah, besleme, hastalık, hayvan sağlığı ve üremeyi dikkate alarak bir program geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Boğa ise üretimin bilinçli yapılmadığı taktirde kazançlı olmayacağını belirterek, hayvansal üretimde genetik yapının önemine dikkati çekti. Boğa, "Hayvan yetiştiriciliği yapmak aslında çok meşakkatli bir durum fakat bu meşakkatli durumu karlı bir hale getirmemiz gerekiyor. Ama bakıyoruz ki burada maalesef istediğimiz başarıya ulaşamamışız. Bir üst seviyeye geçebilmek, verimi arttırabilmek, kazancımızı arttırabilmek. Ancak bizim işletmelerimiz maalesef kazancının düşük olduğundan söz ediyor. Bunun da sebebi sürekli aynı yolları takip etmemiz, bir üst basamağa geçecek olan adımları gerçekleştirmememiz" diye konuştu. - NİĞDE