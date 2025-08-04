Hayrabolu'da Sosyal Yardımda Rekor Ay
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, temmuz ayında 1.643 vatandaşa toplam 3.829.000 lira yardımda bulundu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında bin 643 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, temmuz ayında bin 643 ihtiyaç sahibine 3 milyon 829 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.
Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel