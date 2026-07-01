Hayrabolu SYDV, haziran ayında bin 327 aileye yardımda bulundu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, haziran ayında bin 327 ihtiyaç sahibine 5 milyon 238 bin lira yardım yaptı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) haziran ayında bin 327 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, haziran ayında bin 327 ihtiyaç sahibine 5 milyon 238 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.
Kaymakam Fırat, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı