Hayrabolu'da Aralık Ayında 2 Bin 246 Vatandaşa Yardım Yapıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Aralık ayında 2 bin 246 ihtiyaç sahibine 3 milyon 394 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ