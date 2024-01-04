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Hayrabolu'da Aralık Ayında 2 Bin 246 Vatandaşa Yardım Yapıldı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa 3 milyon 394 bin lira yardım yapıldı. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Aralık ayında 2 bin 246 ihtiyaç sahibine 3 milyon 394 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayrabolu Tekirdağ Aralık Fırat Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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