Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Hayırsever iş insanı ölen babası için çiftçilere yulaf tohumu dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever bir iş insanı, ölen babası için 40 köyden 40 çiftçiye yulaf tohumu dağıttı.

Zaralı hayırsever İş İnsanı Hüseyin Önder, ölen babasının adına üreticilere dağıtılmak üzere Sivas'ın Zara ilçesine 12 ton yulaf tohumu gönderdi. Zara Ziraat Odası tarafından teslim alınan tohumlar 40 köyde belirlenen toplamda 40 çiftçiye 300'er kilo olarak dağıtıldı.

"Bu hayırları rahmetli babası için yapıyor"

Konu hakkında açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Her köyden bir çiftçiye, toplam 40 çiftçimize tohumluk yulaf dağıtan, her zaman her konuda desteğini esirgemeyen Hüseyin Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Bu hayırları babası rahmetli Ahmet Önder için yapıyor, Zara'nın menfaatine yapıyor, Zara'nın gelişmesine yapıyor. Allah Zara'mızdan böyle iş insanlarını eksik etmesin" dedi.

"Çiftçilerimize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor"

Avni Yüksel isimli çiftçi teşekkür ederek, "Çiftçilerimize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor, öncülük yapmaya çalışıyor. Bu hizmetlerinden dolayı Hüseyin Önder'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title