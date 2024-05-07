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Haydarpaşa açıklarında karaya oturan gemi trafiği tekrar açıldı

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Haydarpaşa açıklarında Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı. Geminin kurtarılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

Haydarpaşa açıklarında Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı.

Ukrayna'dan Mısır'a giden Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları karaya oturan gemiyi kurtardı. Geminin açığa yüzdürülmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan 'Alexis' isimli geminin Ahırkapı'ya çekilmesi sonrası, güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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