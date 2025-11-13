Hayallerine Dokunan Ev Hanımı: Ayşe Çalışkan

Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Ayşe Çalışkan, 6 çocuğuna işlediği oyuncaklarla bakıyor.

Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Ayşe Çalışkan, 9 yıl önce kızına sağlıklı oyuncaklar yapmak için başladığı örgü işini ticarete dönüştürdü. Çalışkan, el emeğiyle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarının eğitimine destek oluyor. Teknolojiye direnerek işlediği el emeği oyuncakların siparişlerini tamamen kendi hayal gücüyle ve el emeğiyle hazırlıyor. Kullandığı malzemelerde titiz davrandığını belirten Çalışkan, sağlığa zarar vermeyen ürünleri tercih ettiğini söyledi. Elde ettiği gelirle ev bütçesine katkı sağlayan Ayşe Çalışkan, en büyük motivasyonunun çocukları olduğunu belirtti. Yaptığı ürünlerin fiyatı modele, işçiliğe ve kullanılan malzemenin kalitesine göre değiştiğini ifade eden Çalışkan'ın en büyük hedefi, kendi iş yerini açmak.

"Kızıma sağlıklı oyuncaklar yapmak için başladım, şimdi hayallerime dokunuyorum"

Kızına doğal oyuncaklar yapmak için bu işe başladığını söyleyen Ayşe Çalışkan, "Hem ev bütçesine katkı sağlamak hem de çocuklarımın isteklerine yetişebilmek için bu işe başladım. Bu işe yaklaşık 9 yıl önce, kızıma hamileyken başladım. O dönem, ona sağlıklı oyuncaklar yapmak istedim. Hazır oyuncakların içeriğine güvenmiyordum. Dedim ki, "En azından neyle yapıldığını, içinde ne olduğunu bileyim." Böylece kendi ellerimle örmeye başladım. Önce sadece kızıma yaptım, sonra bu işi ticarete dönüştürdüm. Bu süreçte kuzenim çok destek oldu. "Sen bu işi çok güzel yapıyorsun, gel ticarete dökelim" dedi. Onun da desteğiyle bu işe adım attım ve dokuz yıldır severek devam ediyorum. Gerçekten çok severek yapıyorum. Hayallerimi daha da ileriye taşımak istiyorum. Çünkü bu sadece bir iş değil, benim için bir tutku" dedi.

"Kendi çizimlerimle tasarlıyorum"

Ürünleri tamamen doğal olduğunu ifade eden Çalışkan, "Müşterilerim benden hangi figürü istediklerini söylüyorlar. Ben önce o modeli çiziyorum, sonra örmeye başlıyorum. Yani tamamen el emeği. Hazırlama süresi ürüne göre değişiyor. Bazı oyuncakları 3 günde tamamlıyorum, bazıları 10 veya 15 gün sürebiliyor. Eskiden teknolojik aletlerden faydalanıyordum ama artık tamamen kendi çizimlerim ve tasarımlarım üzerinden ilerliyorum. Kullandığım malzemelere çok dikkat ediyorum. Oyuncaklarımın içini tamamen doğal, boncuk elyafla dolduruyorum. İplik olarak da akrilik, çocuk uyumlu ipler tercih ediyorum. Kendi çocuklarıma nasıl bir oyuncak yapmak istiyorsam, diğer çocuklar için de aynı özeni gösteriyorum" şeklinde konuştu.

"6 çocuğuma da bu işle destek oluyorum"

6 çocuğunun ihtiyaçlarını kazandığı parayla karşıladığını belirten Çalışkan, "6 çocuğum var, biri üniversitede okuyor, biri üniversiteye hazırlanıyor, diğerleri ise ilkokulda. Bu işten kazandığım gelirle onların eğitimine, kitap masraflarına, ulaşım giderlerine katkı sağlıyorum. Fiyatlar, kullanılan ipin kalitesine ve modelin zorluğuna göre değişiyor. En uygun ürünlerim 100 TL civarında. Ancak el emeği ve tasarım farkına göre bin TL, hatta 3 bin TL'ye kadar çıkan özel işlerim de oluyor. İleride bu işi büyütüp bir atölye veya dükkan açmak istiyorum. "Örgü kafe" tarzında bir yer hayal ediyorum. Hem orada örüp üretmek, hem de başkalarına öğretmek isterim. Çünkü ben bu işi yaparken çok mutlu oluyorum, başkalarının da aynı mutluluğu yaşamasını istiyorum. Ben kendi hayalimi biraz olsun gerçekleştirdim. Şimdi de başkalarının hayallerine dokunmak, onların da kendi emekleriyle bir şeyler başarmasına yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP