Havza'da çiftçi ve muhtarlara ÇKS ve tarım sigortası bilgilendirmesi yapıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, tarım sigortaları ve ekilecek ürünlerin doğru beyan edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Havza'da özel bir işletmede gerçekleştirilen toplantıya, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, oda yönetimi, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, üreticilerin tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının, ada ve parsel bilgilerinin ve ekilecek ürün beyanlarının doğru yapılmasının önemi ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında da bilgi verilen toplantıda, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına alırken karşılaşabilecekleri sorunlar ve desteklerden yararlanma sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar değerlendirildi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kayıt ve bildirim işlemlerini doğru şekilde yapmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticilerin ekmeyi planladıkları ürünleri ilgili kayıtlara doğru bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Genç, "Çiftçilerimizin üretim sezonunda yaptıkları çalışmaların karşılığını alabilmeleri ve devletimizin sağladığı tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının, ada ve parsel bilgilerinin ve ekilecek ürün beyanlarının doğru olması gerekiyor. Üreticilerimizin arazilerinde hangi ürünü ekeceklerse bunu ilgili kayıtlara doğru şekilde bildirmeleri, ilerleyen süreçlerde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor. TARSİM konusunda da çiftçilerimizin bilgi sahibi olması ve ürünlerini tarımsal risklere karşı güvence altına almaları gerekiyor" dedi.

Muhtarların mahallelerdeki üreticilerle doğrudan iletişim kurmasının bilgilendirme çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Genç, çiftçilerin kayıt ve başvuru işlemlerini zamanında yapmaları gerektiğini kaydetti.

Toplantı, çiftçilerin ve muhtarların tarımsal kayıtlar, ürün bildirimleri ve destekler konusunda bilgilendirilmesinin ardından sona erdi. Havza Ziraat Odasının, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerde doğru uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı