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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yeniden inşa edilen Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Antakya kent merkezi, ihya ve inşa çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Vali Masatlı, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından yeniden inşa edilen caddede iş yerlerini yeniden açan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Masatlı, caddenin ticari hayatına yeniden kavuşmasının önemine dikkat çekti.

Masatlı, Cumhuriyet Caddesi'nin esnafın emeği, vatandaşların ilgisi ve ticari hareketlilikle yeniden canlanmasının Hatay'ın yeniden ihya ve inşa sürecinin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı