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Hatay Valisi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme Yaptı
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Vali Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısını ziyaret ederek personelle sohbet etti ve incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından, Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte bulunan sınır kapılarında her gün inceleme yapıyor. Bu çerçevede Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.

Vali Masatlı burada, Gümrük Muhafaza memurları ve mobil göç araçlarındaki personelle birebir sohbet etti. Çevrede incelemelerde bulunan Vali Masatlı, ardından bölgeden ayrıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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