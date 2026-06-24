Haberler

Antakya'da yer fıstığı üretimi yapılan araziler incelendi

Antakya'da yer fıstığı üretimi yapılan araziler incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da yer fıstığı üretimi yapılan arazileri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi ve bitki gelişimi, verimlilik, hastalıkla mücadele gibi konularda incelemelerde bulundu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da yer fıstığı üretimi yapılan arazileri ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Türkmen, Antakya ilçesinde yer fıstığı üretimi yapan üreticilerle bir araya gelerek ekili arazilerde incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında yer fıstığı ekili alanların genel durumu yerinde değerlendirilirken, bitki gelişimi, üretim süreçleri ve sezonun mevcut durumu hakkında üreticilerden bilgi alındı.

İl Müdürü Türkmen, üreticilerle yaptığı görüşmede verimlilik, bitki sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile sürdürülebilir tarımsal üretim konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek sahada karşılaşılan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkmen, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi ile üreticilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, İl Müdürlüğü olarak bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir

Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar
Metrobüs durağında ilginç anlar! Motosikleti durdurup kadın yolculara seslendi

Metrobüs durağında ilginç anlar! Motoru durdurup kadınlara seslendi
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Doğada bulup topladılar! Yakalanınca 2 milyon TL ceza yediler

Doğada bulup topladılar! 2 milyon TL ceza yediler