İlk kez görenleri şaşırtan mobil berber, bir 'Alo' ile müşterilerinin ayağına giderek VİP hizmet veriyor

Hatay'ın Defne ilçesinde 15 yıldır berberlik yapan Salih Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı'yla birlikte minibüsün içerisini düzenleyerek 'mobil berber aracı' yaptı. Mobil berber aracıyla ulaşımın zor olduğu yerlere giden iki arkadaş, müşterilerini berber dükkanından farksız mobil berber aracında tıraş ediyorlar.

Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşayan Salih Özçelik, berber mesleğini 15 yıldır yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Berber mesleğini çok seven Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı ile birlikte bir minibüs alarak içini bir berber dükkanı gibi düzenlenmeye başladı. Minibüsün içerisinin elektrik düzeneğini kurduran ortaklar, iki koltuk ve berber malzemelerini alıp yerleştirerek 'mobil berber aracı' yaptılar. Dışarıdan normal bir minibüs olarak görünen mobil berber, içine girildiğinde berber dükkanın da farksız bir görünüme sahip. Ulaşım imkanı olmayan yerlere giden Özçelik, mobil berber aracıyla genelde ulaşımın zor olduğu şantiye alanlarındaki insanları tıraş ediyorlar. Mobil berber aracıyla bir aydır bu şekilde çalışan Özçelik, müşterilerin talepleri doğrultusunda belli günlerde şantiyelere giderek insanlara tıraş hizmeti veriyor. Hafta sonları iş yerinde çalışan Özçelik, hafta içi günlerinde mobil berber aracıyla gezerek insanları tıraş ediyor. İlk görenler mobil berber aracını garipse se de Özçelik, mobil berbere olan ilgiden memnun.

"Müşterilerim sürekli şantiye alanlarında çalıştığı için insanların gelme imkanı olmuyor, bende böyle girişimde bulunmak istedim"

Minibüsün içerisini düzenleyerek mobil berber aracı yaparak insanları tıraş eden Salih Özçelik, araç içerisine yerleştirdiği 2 koltukla vatandaşlara hizmet ettiğini belirterek "Ben yaklaşık 15 yıldır berber mesleğinin içerisindeyim. Normal olarak berber dükkandayım. Mobil berberliği denemek istedim. Bazı insanlar imkanları olmuyor gelemiyorlar, bu konuda yardımcı olmak istedim. Kendimce imkan olarak mobil berberi yaptım. Arkadaşımla bu yola girdik ve bu mobil berberliği yapıyoruz. Müşterilerim sürekli şantiye alanlarında çalıştığı için insanların gelme imkanı olmuyor, bende böyle girişimde bulunmak istedim. Önce aracı aldık, ondan sonra araca elektrik düzeneğini yaptık. İnsanlara yardımcı olmak için böyle bir mobil berber yaptık. Koltuklarımızı, malzemeleri ve aynaları koyup insanlarımızı tıraş etmeye başladık. Müşteriler ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar ve beğeniyorlar. Böyle bir berberliği yaptığım için teşekkür ettiler. Bizde böyle bir şey yaptık ve müşterilerimizde hepsi geliyorlar. Bizde onları tıraş ediyoruz. Bu mobil berber aracımla şimdilik şantiyelere gidiyorum. Ulaşıma sıkıntı olan yerlere gidiyorum. Ben onlara imkanı sağlayıp kendim dükkanı o tarafa gidiyorum. Bazen bana telefon açıyorlar gidiyorum veya bazılarına gün verip öyle gidiyorum ve onları tıraş ediyorum. Müşteriler çok beğeniyorlar ve geliyorlar. Normal sabit dükkandaki fiyattan alıyoruz. Parası olmayan kişilere de yardımcı oluyoruz. Biz hizmet amaçlı hem onlar için daha avantajlı oluyor. Bende iki koltuk düşündüm. İnsanlar çok oldukları için tıraş olmak istiyorlar. Bizde onları bekletmek ve hizmette eksik bir şey yapmak istemedik. Ortalama 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz ve daha iyi şeyler de yapmak istiyorum. İmkanımız olana kadar yapmaya çalışacağız" dedi.

" Müşteriler ilk gördükleri zaman garipsiyorlar ama beğeniyorlar"

Ulaşım sorunu olan yerlere arkadaşlarıyla birlikte giderek insanları tıraş ettiklerini ifade eden İbrahim Culhacı, "Burası Hatay'da ilk defa mobil berber olarak yapıldı. Salih abi ile birlikte düşünüp yaptık. Kimsenin vasıtası olmadığı için genellikle şantiye alanlarına gidiyoruz. Müşteriler ilk gördükleri zaman garipsiyorlar ama beğeniyorlar. Bu fikri 3 aydır düşünüyorduk ve 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY