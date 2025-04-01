Hatay'da Kuraklık Tehlikesi: Tahıl Üretiminde Büyük Verim Kaybı Bekleniyor

Hatay'da yağışsız geçen kış mevsimi Amik Ovası'nda kuraklığa neden olurken Prof. Dr. Ömer Konuşkan, bölgede üretilen tahıllarda ürün kaybı yaşanacağını belirterek ikinci ürün ekimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yağışlı havasıyla bilinen Hatay'da yağış oranı yılın ilk 3 ayında mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'da yağışsız geçen kış mevsiminden olumsuz etkilendi ve kuraklık nedeniyle arazide yarılmalar yaşandı. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ömer Konuşkan, bölgede yaşanan kuraklığın boyutu hakkında bilgi vererek çiftçilere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

"2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen yağış hiçbir ürün içinde yeterli değil"

Hatay'da son yıllarda metrekareye ortalamaya 700 kilogram yağış düştüğünü ve bu yılın ilk 3 ayında gerçekleşen yağışın yeteri seviyede olmadığını ifade eden Konuşkan, "Hatay'ın yağış oranına baktığımız zaman metrekareye ortalama 700 kilogram yağış rejime sahip. Ancak yıllar itibariyle farklılıklar olabiliyor. Mesela bazı yıllar aşırı yağışlar olabiliyor, 2009'da bir günde 400 kilogram civarında yağış almıştı bölgemiz. 2025 yılındaysa meteorolojiden aldığımız verilere göre şuana kadar kış boyunca metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. 2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen yağış hiçbir ürün içinde yeterli değil. Normalde düzenli bir yağış iklimine sahip bölgemiz ve her ay düzenli yağış gerçekleşir fakat bu yıl bunu yakalayamadık. Aylık 5 kilogram, 10 kilogram yağışla bu zamana kadar geldi" dedi.

"Bu yıl Amik Ovası'nda kesinlikle çok büyük bir verim kaybı beklemekteyiz"

Buğday tarlalarında gerçekleşen kurumadan bahseden Prof. Dr. Konuşkan, üründeki gelişimin yetersiz olduğunu ve yer altı sularında da çekilme yaşandığını ifade ederek "Buğday tarlalarında aşırı miktarda kurumalar olmakta. Böylelikle bu yıl sadece sulama yapan çiftçilerimiz ürün alabilecekler. Ürün gelişimleri normal seviyenin altında. Geçen yıl aynı dönemde buğdaylarımız başak vermişti, şuan buğdayımız başaklanmadı. Attığımız gübrede bir işe yarayamayacak. Bu yıl Amik Ovası'nda kesinlikle çok büyük bir verim kaybı beklemekteyiz. Bölgemizde kuraklık var, ikinci ürün şartlarında ekim yapılacaksa lütfen çok fazla ekim yapmayalım. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerimizde kuyu suları ile üretim yapan çiftçilerimizin uzun süredir yer altı sularını kullanmaktadır. böylelikle yer altı suları çekilmekte ve azalmalar olmakta. Bizim kendi kuyularımızda da yüzde 30 oranında sular düşmüş durumda. Daha da suların çekileceğini düşünürsek ikinci ürün ekimlerinin su sıkıntısı yaşayacağını söyleyebiliriz. İkinci ürün ekimlerini azaltmalarını mevcut su kapasitelerine göre ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY