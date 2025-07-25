Hatay'da Esnaf Aşırı Sıcaklardan Dolayı Tatile Çıktı

Hatay'da Esnaf Aşırı Sıcaklardan Dolayı Tatile Çıktı
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Hatay'da Esnaf Aşırı Sıcaklardan Dolayı Tatile Çıktı
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Hatay'da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması üzerine, bir esnaf iş yerinin kapısına 'Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz' notunu astı. Diğer esnaflar da bu durumu ilgiyle karşıladı.

Hatay'da 45 dereceyi bulan hava sıcaklığına dayanamayan esnaf, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz" ifadelerinin yer aldığı notunu iş yerine asarak tatile çıktı.

Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu. İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı. Enafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

"Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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