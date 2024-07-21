Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya 9 araç hibe edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde, hayırseverler tarafından hibe edilen 9 araç, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya teslim edildi. Araç teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve ilçe protokolü katıldı.

Hatay'da Payas Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma'ya hibe edilen 9 araç hizmete alındı.

Hayırseverler tarafından hibe edilen 9 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslimi için Payas Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Araç teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve ilçe protokolü katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 adet araç emniyet müdürlüğümüze, 3 adet araç da bugün jandarma birimimizin hizmetine dahil olacak. Araçlarımızın görüntüsünün olması, tepe lambalarının yanması ve siren sesinin duyulması bile insana gerçekten güven verir. Neden mi çünkü başına gelmeyen bilmez. Bazen insan böyle kendini sahipsiz ve kimsesiz olduğunu düşünür ya o anda bir tepe lambasını görmesi o insan için yeterlidir. Bu araçlarımızın hizmet edecek bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sunan, değer katan, destek olanlara tekrar teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Payas Toplumsal Huzur ve Güvenliğini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Höbek, araç alımında katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Mustafa Masatlı Jandarma Payas Hatay Tören Güvenlik Valilik 3.Sayfa Yerel Spor Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title