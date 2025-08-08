Hatay'da Depremzede Çift, Beyaz Eşya Dolandırıcılığına Uğradı

Hatay'da evlilik hayaliyle Altus bayisinden satın aldıkları beyaz eşyalarının parasını ödeyip ürünlerin gelmesini bekleyen depremzede çift, iş yeri sahibinin sırra kadem basmasıyla dolandırıldılar. Hayalleri yarım kalan çift, ekonomik şartların el vermemesinden dolayı düğün tarihini 3 ay erteledi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Özgür Recepoğlu ile Elif Göçer çifti, yeni yuva kurmak için ev eşyası hazırlığı yapıyordu. Çeyizi tamamlamak için Haraparası Mahallesi'nde bulunan Altus bayisini tercih eden çift, beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyonunu toplam 70 bin TL'ye satın aldılar. Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödedikten sonra eşyaları bekleyen çift, düğün tarihini belirleyerek mutlu günü beklemeye başladı. Sosyal medyada iş yeri sahibinin insanları dolandırarak sırra kadem bastığını gören çift, iş yerinin önüne geldiklerinde dolandırıldıklarını anlayıp büyük bir üzüntü yaşadılar. Dolandırıcı iş yeri sahibinin kepenkleri indirip sırra kadem bastığını anlayan çift, satın aldıklarını ürünlerin teslim edilmemesine rağmen ürünlerin taksitlerini ödemeye devam ediyor. Beyaz eşya bayi tarafından dolandırılan çift, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğüne ekonomik şartların uygun olmamasından dolayı ileri bir tarihe erteledi.

"Bunların ödemesini ben kredi kartıyla ödedim, hala taksitlerini ödüyorum"

Altus bayisinden satın aldığı beyaz eşyaların taksitini ödemeye devam eden Özgür Recepoğlu, "Biz evlilik hazırlığı yaparken çeyizleri diziyorduk. Beyaz eşya için Altus'u tercih ettik. Altus bayisine geldik ve ürünlerimizi seçtik. Fişimiz elimizde hala ürünlerin gelmesini bekliyoruz. Bu dükkanda normal piyasanın altında fiyatlarla bize yardımcı oldu. Biz evleniyoruz diye size ikramım olsun dedi be yardımcı oldu. Biz de öyle olunca direkt nakit olarak bütün parayı ödedik. Ondan sonra bir ay içerisinde ürünler elinizde olacak, ben fabrikadan sipariş ettim dedi. Sosyal medyada haberini gördüm ve onun üzerine dükkana geldim. Dükkanın önünde adama ulaşmaya çalışıyorum, arıyorum ve yazıyorum ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Evlilik sürecinde düğün hazırlığı yaparken şu anda düğünümüz iptal oldu. Böyle bir mağduriyet durumundayız. Biz buradan çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve bulaşık makinesi almıştık. Hepsini Altus marka almıştık, toplam 70 bin TL tuttu. Bunların ödemesini ben kredi kartıyla ödedim, hala taksitlerini ödüyorum. Satın aldığım ürünler elime ulaşmayın ürünün taksitlerini ödüyorum. Ben altus yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu yüzden biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu anda düğünümü ertelemek zorunda kaldım" dedi.

"Yeni evlenecek çiftlere tavsiyem; ilk önce ürünleri teslim alın, ondan sonra ödemeyi yaparsınız"

'İlk önce ürünleri teslim alın sonra ödemeyi yapın' uyarısından bulunan Elif Göçer, "Eşyaları ben seçtim. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyon almıştık. Şu anda hala elimizde olmayan ürünlerin taksitini ödemiş olduk. Yaz sonu bir düğün planımız vardı ama maalesef ki evlenemiyoruz, düğünümüzü de iptal ettik. Düğünümüz 3 ay sonra olacaktı ama şu anda erteledik. Çünkü mağduriyetimiz giderilmesi gerekiyor ki yeniden plan yapalım. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bu kadar emek verdik ve depremzede olunca daha farklı oluyor. Yeni evlenecek çiftlere tavsiyem; ilk önce ürünleri teslim alın, ondan sonra ödemeyi yaparsınız" ifadelerini kullandı. - HATAY