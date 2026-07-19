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Vali Masatlı başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Vali Masatlı başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kent genelindeki altyapı, üstyapı, sosyal donatı ve tarihi miras yatırımları ile önümüzdeki dönem projeleri ele alındı. Vali Masatlı, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak Hatay'ın güvenli, modern ve dirençli bir şehir olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kent genelinde devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 2026 yılı 2. dönem rapor özeti ele alınırken, Hatay genelinde sürdürülen yatırımların mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ve karşılaşılan ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların sunumlarıyla devam etti.

Toplantıda, 2026 yılının ilk yarısında yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı, üstyapı, sosyal donatı alanları ve tarihi mirasın yeniden ihyasına yönelik yatırımların son durumu değerlendirildi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Masatlı, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Hatay'ın daha güvenli, modern ve dirençli bir şehir haline gelmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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